Израиль предупредил "Хезболлу" о последствиях вмешательства в военный конфликт с Ираном

Представители Тель-Авива предостерегли "Хезболлу" от поддержки Ирана в свете возможной военной операции Израиля против ИРИ.

Тель-Авив направил предупреждение "Хезболле" о рисках вмешательства в возможный конфликт с Ираном, передают ливанские СМИ. 

Как отмечает издание "Нидаа аль-Утэн", в Бейрут прибыла делегация Израиля, которая изложила позицию Тель-Авива. Представители Израиля заявили, что вмешательство "Хезболлы" будет расценено как "красная линия", на что ЦАХАЛ даст незамедлительный военный ответ. 

Отмечается, что адресатом информации стали ливанские центры принятия решений. 

Напомним, что Тель-Авив в конце декабря обсуждал с Вашингтоном новый удар по Ирану с целью ослабления ракетного потенциала ИРИ. Позднее лидер США Дональд Трамп заявил о возможности военного вмешательства в ситуацию с протестами в Иране.

