Протестующие в Иране повредили около 150 машин скорой помощи

Волна иранских протестов привела к погромам в Тегеране: поврежден медицинский и пожарный транспорт, мечети, банки и медицинские центры.

В ходе массовых протестов, охвативших Иран с конца декабря ушедшего года, были повреждены столичная инфраструктура и автомобильная техника, включая 150 медицинских транспортных средств, о чем сообщил мэр Тегерана Алиреза Закани.

Ранее руководитель городской администрации иранской столицы заявил, что погромам помимо машин скорой помощи подверглись 3 здания медицинских центров и служб неотложной помощи, а также 25 мечетей, 10 зданий государственных и муниципальных институций, 26 банковских учреждений и 24 частных жилых помещения. Также воздействию со стороны участников протестных акций подверглись пожарные машины и автобусы, пишет Tasnim, частное информационное агентство в Иране.

Протесты охватили Иран 29 декабря 2025 года. Причиной стало рекордное падение курса национальной валюты по отношению к американскому доллару. Волна возмущения стала сильнейшей за последние три года: последний раз подобная митинговая активность наблюдалась после смерти Джины Амини в 2022 году.