Цена на газ в Европе превысила $500 впервые за 10 месяцев

Волатильность торгов на европейском биржевом рынке привела к скачкам в ценах на газ. Впервые за 10 месяцев цена пробила отметку в $500 за тыс куб м.

Впервые с марта 2025 года стоимость газа на Межконтинентальной бирже (ICE) для рынков в США, Канаде и Европе превысила отметку в $500 за тысячу куб м.

Газовые фьючерсыс поставкой в феврале на ключевой европейской площадке TTF (Нидерланды) начали торги с падения на 1,1%, до $469,6 за тысячу кубометров. Однако уже в первые минуты котировки резко выросли до $505,3 (+6,4%), после чего на рынке начался спад. База для расчета – закрытие предыдущей сессии на уровне $475.

Рост котировок газа, стартовавший в середине января с преодоления уровня в $400, поддержал итоговую среднегодовую динамику. По результатам 2025 года цена фьючерсов в среднем превысила $420 за тысячу кубометров, увеличившись на 9% в годовом выражении.