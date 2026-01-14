Иран получает все меньше воды

Несмотря на введенные ограничения и другие меры, предпринимаемые для пополнения запасов пресной воды, водохранилища Ирана получают все меньше живительной влаги – в стране зафиксирован очередной спад их объема.

Иранская компания по управлению водными ресурсами опубликовала свежие данные по объему воды, поступившей в водохранилища Ирана: по сравнению с тем же периодом минувшего 2025 года он сократился на 10%.

Всего за последних четыре месяца в них поступило 6,07 млрд кубометров воды, тогда как годом ранее эта цифра составляла 6,75 млрд, передает Trend.

В стране уже введен жесткий режим экономии – за это время из водохранилищ было израсходовано 6,52 млрд кубометров воды - это на 25% меньше, чем годом ранее, когда было израсходовано 8,7 млрд кубометров влаги, однако и эта цифра превышает ее поступление.

Продолжаться долго это не может – уже сейчас общий совокупный объем влаги во всех водохранилищах страны чуть больше 18 млрд кубометров, и это лишь треть (35%) их емкости, тогда как в минувшем году запасы воды в водохранилищах составляли 22,5 млрд кубометров: снижение ее запасов составило 19%, что повлечет за собой еще более жесткие меры экономии, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия при необходимости готова экспортировать пресную воду иранским потребителям, испытывающим дефицит этого природного ресурса из-за катастрофической засухи, но пока Иран с такой просьбой по официальным каналам к представителям российского государства еще не обращался.