Апшерон обеспечат пресной водой

Власти Азербайджана вплотную взялись за решение важнейшей проблемы – бесперебойного обеспечения жителей Баку, Сумгаита и всего Апшеронского полуострова чистой и качественной питьевой водой.

Два дня назад, 12 января, в Баку прошло чрезвычайно важное совещание, посвященное Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Апшеронском полуострове на 2026-2035 годы, в котором принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Почему этому вопросу уделяется столь большое внимание? Баку, как и весь Апшеронский полуостров, с трех сторон окружен водой, однако проблема водоснабжения населения мегаполиса и окружающих его населенных пунктов, а также сельскохозяйственных угодий региона, не только остается актуальной почти полвека, но и продолжает усугубляться. Попробуем разобраться.

Что такое вода для Баку

Население Азербайджана на сегодняшний день составляет 10,2 млн человек, и почти четверть его, а это 2,3 млн человек, проживает в столице – городе Баку. С учетом города-спутника Сумгаита, а также всей столичной агломерации и временно проживающих в столице, ее население оценивается в 3 млн человек, а это фактически треть населения всей страны.

Обеспечивают водой столицу пять источников, главным из которых является Джейранбатанское водохранилище, получающее воду по каналу Самур-Апшерон. Его емкость составляет 186 млн кубометров воды. Из этого водохранилища снабжается большая часть Апшеронского полуострова, включая Баку, и свыше 60% почти полумиллионного населения города-спутника Сумгаита. Также вода в город идет из водопроводов Огуз-Габала-Баку, Шоллар-Баку и реки Кура.

При этом воды региону катастрофически не хватает: это стало особенно заметно еще в 80-е годы прошлого столетия, когда в столице начали практиковать почасовую подачу воды: три часа утром, три часа вечером. Жители стали запасать воду впрок, что вызвало ее повышенный расход. За годы перестройки проблему усугубил износ сетей водоснабжения: потери доходили до половины поступавшей в дома горожан воды, которая по пути уходила в никуда.

Несмотря на то, что водоканал Самур-Апшерон за это время фактически был отстроен заново и был выложен бетоном, значительно уменьшившим потери, задачи водоснабжения только нарастали, поскольку постоянно увеличивалось население столицы – с 1979 года оно почти удвоилось с 1,53 млн до 3 млн человек.

Расстраивался и сам город, росло и потребление воды. Частично ситуацию выправил один из проектов, реализованных в стране за последние 20 лет - полная реконструкция водопровода Огуз-Габала-Баку, и если бы этого сделано не было, дефицит воды в Баку сегодня был бы очень серьезным, - отметил на совещании глава государства.

Вода для промышленности

Еще один мощный потребитель водных ресурсов страны – промышленность и сельское хозяйство. И если сельскохозяйственные угодья рассредоточены по всей стране, обладающей уникальными климатическими условиями для выращивания практически всего спектра сельскохозяйственных культур, включая субтропические, то ее промышленность сосредоточена именно в столичном регионе. Основным потребителем водных ресурсов в этой сфере выступает город-спутник Баку Сумгаит, крупнейший промышленный город страны. Еще в 1990 году в нем действовала большая часть промышленных предприятий Азербайджана, и только объем сточных вод города в 1992 году составлял 233,6 млн кубометров. И хотя сейчас он сократился до 76,9 млн кубометров, в городе остро стоит проблема с потерями воды.

Еще большие потери воды испытывает сельское хозяйство – они велики и летом, когда жаркое солнце мгновенно превращает воду, которой орошаются поля, в пар, и зимой, когда на полив теплиц и парников используется огромное количество влаги.

Если бы потери были на низком уровне, то даже имеющихся запасов воды Апшерону сегодня хватало бы, однако нужно смотреть в будущее и рассчитывать на перспективу.

"Я считаю, что настало время для принятия широкомасштабной и детальной государственной программы, которая охватит город Баку, его поселки, город Сумгаит и Апшеронский район. Сегодня потери в этой области составляют приблизительно 40-45%, и… в результате реализации программы этот показатель должен резко снизиться"

- Ильхам Алиев

Что будет сделано для водоснабжения

Выступая на совещании, глава государства отметил: в этом направлении уже проделана определенная работа, а некоторое время назад по указанию президента в стране начался процесс разработки программы, и она практически готова. Она рассчитана на период с 2026 по 2035 годы, и ее цель - устойчивое обеспечение Баку и Апшерона питьевой водой.

"Сам этот факт свидетельствует о масштабности программы, и чтобы ее полностью выполнить, нужно время. Для реализации программы определены источники финансирования. Она будет финансироваться за счет государственного бюджета, а также иностранных кредитов"

- Ильхам Алиев

Программа предусматривает строительство около тридцати новых водохранилищ по всей стране, в том числе два из них - Хакаричай и Баргушадчай – будут возведены на освобожденных территориях, для этого уже ведутся подготовительные работы, отметил президент, подчеркнув: это очень крупные, широкомасштабные инфраструктурные проекты.

Дополнительным источником питьевой воды для бакинцев станет само море - для улучшения водоснабжения Апшеронского полуострова в Азербайджане впервые будет построен завод по опреснению воды, который станет ее шестым источником, поведал президент.

Преимущество этого проекта в том, что он будет реализован исключительно за счет иностранных инвестиций. Это позволит не только увеличить объем чистой и качественной воды, поступающей в Баку и на Апшеронский полуостров, но и создаст большой источник для орошения.

Еще одна важная цель программы – минимизация потерь в водоснабжении, для чего будут построены и реконструированы магистральные каналы протяженностью более 200 км и столько же распределительных сетей, а в водном секторе страны будет внедрена система цифрового управления. Все промышленные и сельскохозяйственные предприятия Азербайджана, а также все квартиры и дома его жителей будут оборудованы счетчиками, что позволит не только довести их бесперебойное обеспечение водой с 70 до 95%, но и полностью исключить разбазаривание и нецелевое использование ценного ресурса. Как следствие, в результате реализации программы значительно улучшится водоснабжение Баку, Сумгаита, Апшеронского района и 64 его населенных пунктов, заявил глава государства.