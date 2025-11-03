Россия готова экспортировать воду в Иран

Если Иран предложит России сделку по поставкам пресной воды в засушливые иранские провинции, российская сторона готова договариваться по этой теме, рассказал Алексей Ефимов – действующий руководитель торгового представительства РФ в ИРИ.

Временно исполняющий обязанности торгпреда Российской Федерации в Исламской Республике Иран Алексей Ефимов заявил о принципиальной готовности Москвы к организации экспорта пресной воды иранским потребителям, испытывающим дефицит этого природного ресурса из-за катастрофической засухи на территории ИРИ.

При этом Ефимов отметил, что Иран еще не обращался по официальным каналам к представителям российского государства за помощью в борьбе с засухой.

"Официальных обращений в адрес российской стороны по вопросу экспорта воды из России в формате пополнения иранских резервуаров не поступало. При наличии соответствующего запроса мы готовы к предметному диалогу и обсуждению возможных форм сотрудничества"

– Алексей Ефимов

Врио торгпреда России в ИРИ подчеркнул, что в России понимают, насколько остро для Ирана стоит проблема слишком долгого засушливого периода. По оценке Ефимова, проблема засухи в Иране может быть вынесена на повестку дня пятистороннего диалога стран Каспийской пятерки.

В то же время он обратил внимание, что пока Иран изыскивает резервы для самостоятельного решения проблемы дефицита воды – почти месяц назад была организована доставка морской воды из Персидского залива в Исфахан, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее глава Минэнерго Ирана Аббас Алиабади сообщал о проведении предварительных переговоров с иранскими соседями об импорте пресной воды.