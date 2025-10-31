Тегерану угрожает историческая засуха

В столице Ирана серьезно обострилась ситуация с питьевой водой из-за катастрофической засухи, которая значительно сократила объем одной из важнейших рек для Тегерана.

Тегеран может лишиться питьевой воды из-за беспрецедентной засухи, передают СМИ Ирана.

По данным медиа, основный источник воды иранской столицы – река Караджа – значительно обмелела. Как передает IRNA, в районе плотины Амир-Кабир осталось около 14 млн кубометров воды, что составляет только 8% от максимального объема водной артерии. Тегеран израсходует эти запасы в течение двух недель.

Ситуация катастрофически ухудшилась за год. Еще в прошлом году река могла дать 86 млн кубометров.

Городские власти ограничивают подачу воды во многие районы иранской столицы, которая ежедневно потребляет порядка 3 млн кубометров воды.

Отметим, что этой осенью поступила информация о полном высыхании соленого озера Урмия в Иране.