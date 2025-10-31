Вестник Кавказа

Тегерану угрожает историческая засуха
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Ирана серьезно обострилась ситуация с питьевой водой из-за катастрофической засухи, которая значительно сократила объем одной из важнейших рек для Тегерана.

Тегеран может лишиться питьевой воды из-за беспрецедентной засухи, передают СМИ Ирана

По данным медиа, основный источник воды иранской столицы –  река Караджа – значительно обмелела. Как передает IRNA, в районе плотины Амир-Кабир осталось около 14 млн кубометров воды, что составляет только 8% от максимального объема водной артерии. Тегеран израсходует эти запасы в течение двух недель. 

Ситуация катастрофически ухудшилась за год. Еще в прошлом году река могла дать 86 млн кубометров. 

Городские власти ограничивают подачу воды во многие районы иранской столицы, которая ежедневно потребляет порядка 3 млн кубометров воды.    

Отметим, что этой осенью поступила информация о полном высыхании соленого озера Урмия в Иране.

