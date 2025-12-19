Дефицит электричества грозит Крыму и Кубани к 2031 году

Краснодарский край и Крым через несколько лет могут начать испытывать серьезный дефицит электроэнергии из-за износа зарубежного оборудования и невозможности его капитального ремонта.

Кубани и Крыму угрожает нехватка электроэнергии – к 2031 году дефицит составит 2 тыс МВт, причины проблемы озвучил гендиректор Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Юга Вячеслав Афанасьев.

По его словам, согласно расчетам, основанным на ожидаемом потреблении, к 2031 году ряду районов угрожает "достаточно солидный дефицит".

"Более остро стоит вопрос в юго-западном районе Краснодарского края и связанной с Краснодарским краем энергосистемой Крыма. Там более 2 тыс МВт ожидаемый дефицит"

– Вячеслав Афанасьев

Гендиректор добавил, что нехватка света, по всей видимости, будет наблюдаться и в Сочинском районе, хотя к Олимпиаде-2014 там возвели достаточно много энергообъектов.

Афанасьев пояснил, что дефицит ожидается из-за того, что оборудование не проходит необходимые сервисные работы, не проводится и капремонт зарубежного оборудования – это связано с западными санкциями. В итоге именно к 2031 году работающие сейчас электростанции исчерпают свой ресурс, так что понадобится создавать отечественную замечающую генерацию, пишет ТАСС. Над поставленной задачей уже работают и проектные институты, и заводы.