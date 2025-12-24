Власти Грузии пообещали не поднимать тарифы на коммунальные услуги

Ираклий Кобахидзе рассчитывает на то, что властям Грузии удастся сохранить действующие тарифы на коммуналку. При этом он отметил, что международные тарифы выросли.

Руководство Грузии будет стремиться к сохранению действующих в стране тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Мы надеемся, что нам удастся сохранить тарифы, остальное решат консультации комиссии 29 декабря"

– глава грузинского правительства

Он отметил, что в целом тарифы определяются, в том числе, и глобальными ценами.

"Международные тарифы повышены, на этом фоне мы внутренними механизмами постараемся максимально сохранить те тарифы, которые есть как в отношении газа, так и в отношении электроэнергии"

– Ираклий Кобахидзе

Напомним, в декабре глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения анонсировал рост тарифов на коммунальные услуги с января 2026 года.

Ранее на этой неделе грузинский премьер пообещал разобраться с ростом цен в магазинах Грузии.