Власти Грузии пообещали не поднимать тарифы на коммунальные услуги

Руководство Грузии будет стремиться к сохранению действующих в стране тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
"Мы надеемся, что нам удастся сохранить тарифы, остальное решат консультации комиссии 29 декабря"
– глава грузинского правительства
Он отметил, что в целом тарифы определяются, в том числе, и глобальными ценами.
"Международные тарифы повышены, на этом фоне мы внутренними механизмами постараемся максимально сохранить те тарифы, которые есть как в отношении газа, так и в отношении электроэнергии"
– Ираклий Кобахидзе
Напомним, в декабре глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения анонсировал рост тарифов на коммунальные услуги с января 2026 года.
Ранее на этой неделе грузинский премьер пообещал разобраться с ростом цен в магазинах Грузии.