Два новых отеля открылись на курорте "Архыз"

На курорте "Архыз" начали работать два новых отеля, их общий номерной фонд составляет почти 300 номеров, отели имеют категорию 4 и 5 звезд.

В Карачаево-Черкесии на горном курорте "Архыз" запущены еще два отеля.

В пресс-службе курорта уточнили, что новые отели приступили к работе в декабря 2025 года. Также на "Архызе" открыл двери новый ресторан.

"Открыли два отеля в поселке Романтик: пятизвездочный "Лазурит" на 107 номеров и четырехзвездочный "Азимут" на 180 номеров, а также новый стильный ski-in ресторан La Terrasse"

– пресс-служба "Архыза"

Новые отели предлагают гостям не только комфортное размещение в номерах, но и бассейны, SPA-центры, рестораны, игровые зоны для детей, передает ТАСС.