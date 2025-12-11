Вестник Кавказа

Как встретят Новый год на курорте "Архыз"?

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый год на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии будет включать в себя карнавал и фестиваль электронной музыки.

Празднование Нового года на курорте "Архыз" в КЧР пройдет в формате фестиваля электронной музыки и уличного шествия, рассказали в пресс-службе курорта.

"Центральным событием праздничной программы станет фестиваль электронной музыки "Новогоднее сияние", который объединит традиционное ощущение зимнего волшебства и современные ритмы известных российских диджеев"

– пресс-служба "Архыза"

Фестиваль в формате open air проведут на центральной площади поселка Романтик. Особый свет и звук синхронизируют с ярким фейерверком, который взлетит над горными вершинами.

Вторым ключевым событием станет уличное шествие-карнавал, в рамках которого будут устраиваться квесты и мастер-классы.

Для детей подготовлены новогодние представления, выступления ходулистов и артистов, интерактивные шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

