"Архыз" стал территорией просвещения

Карачаево-черкесский курорт "Архыз" получил спецпремию Russian Traveler Awards как территория познания – он отмечен за выдающиеся проекты в сфере туризма, включающие культуру и традиции народов республики.

Курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР) удостоился специальной премии Russian Traveler Awards 2025 в номинации "Территория познания" за его выдающиеся проекты в сфере туризма.

"Архыз" - территория познания! Именно в этой номинации всесезонный курорт стал победителем в рамках Национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025. Последние два года курорт Архыз стал местом, где проводятся не только спортивные, но культурно-просветительские мероприятия"

- управляющая курортом группа компаний "Мантера"

Премия полюбившемуся россиянам курорту присуждена не случайно – экскурсионные маршруты курорта тесно связаны с культурой и традициями народов КЧР, желающие могут посетить обсерваторию с самым большим телескопом в России, а молодежь здесь уже второй год подряд привлекает фестиваль музыки и науки "Выше звука", передает портал "Это Кавказ".

Как пояснили в компании, в планах курорта – множество акций, которые будут связаны с культурно-просветительской повесткой, а это значит, что курорт становится не только центром притяжения любителей спорта и активного отдыха, но и центром культуры и просвещения.