Еще одна группа бывших переселенцев отправлена в села Ходжалинского района

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправилась сегодня в три села Ходжалинского района Азербайджана в рамках программы Великого возвращения.

Речь идет о селах Бадара, Баллыджа и Шушакенд. Бывшие вынужденные переселенцы отправились туда из Агдама.

Сегодня в Бадару переселяются шесть семей (в общей сложности 18 человек), в село Баллыджа – 9 семей (всего 38 человек), в Шушакенд – 14 семей (51 человек). Ранее эти люди временно проживали в различных частях Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

В общей сложности на сегодняшний день в село Шушакенд обеспечено возвращение 341 человека (93 семьи), в село Баллыджа – 1054 человек, то есть 237 семей, в село Бадара – 154 человек, то есть 43 семьи.

Стоит отметить, что процесс переселения производится в сотрудничестве с госведомствами в рамках I Государственной программы Великого возвращения.