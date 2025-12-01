В Азовском море растет популяция осетровых

Популяция осетровых в Азовском море достигла 3 тыс т, практически восстановившись с нуля. Таковы итоги 10-летней работы, озвученные Росрыболовством.

Росрыболовство сообщило о значительном росте запасов осетровых в Азовском море. За 10 лет их биомасса выросла практически с нуля до 3 тыс т. Эта информация была представлена на заседании Научного совета ведомства.

В Росрыболовстве отметили увеличение популяции не только осетровых, но и лососевых. Так, благодаря комплексной программе по спасению байкальского омуля его популяция увеличивается. Показатель биомассы вырос с 7,5 тыс т в 2017 году до порядка 11 тыс т в текущем. В связи с этим рассматривается возможность возобновления промысла в ближайшие годы.

Самые полные и точные данные о запасах байкальского омуля планируется собрать в 2026 году в ходе экспедиции на новом НИС "Викентий Зайцев". Исследования проведет Байкальский филиал Всероссийского НИИ рыболовства и океанографии (ВНИРО).