Путин назвал ООН уникальным механизмом

ООН, существующая 80 лет, является уникальным механизмом, Организация позволяет обеспечивать баланс интересов в мире, отметил Путин.

Президент РФ Владимир Путин считает Организацию Объединенных Наций уникальным механизмом, который достойно исполняет возложенную миссию.

О значении ООН российский лидер рассказал в рамках международного форума в Ашхабаде, мероприятие приурочено к Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

"Созданная 80 лет назад, она и по сей день достойно выполняет возложенную на нее миссию и на деле является уникальным, зачастую единственным механизмом, позволяющим обеспечивать международный баланс интересов"

– Владимир Путин

ООН была создана 24 октября 1945 года и этой осенью международная организация отмечает 80-летие.