Орбан предупредил о непредсказуемых последствиях захвата активов РФ

Если Европа решится на изъятие замороженных российских зарубежных активов, предупредил Виктор Орбан, то последствия этого шага могут быть непредсказуемыми.

Европа может столкнуться с масштабными последствиями, если пойдет на конфискацию замороженных российских активов, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам политика, такой поступок может вылиться в гораздо более серьезные последствия, чем это выглядит на первый взгляд.

"Кажется, что это экономический вопрос, но это не так"

– Виктор Орбан

Венгерский премьер подчеркнул, что конфискация станет прямым шагом к вступлению в военное противостояние с РФ. Он также обратил внимание на беспрецедентность этой меры, добавив, что подобного не происходило даже во время Второй мировой войны.