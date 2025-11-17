В Нефтекумском районе Ставрополья построят вторую в крае СЭС

Власти Ставропольского края приняли решение возвести в Нефтекумском районе края вторую по счету мощную солнечную электростанцию – электроэнергию на ней будут вырабатывать десятки тысяч солнечных панелей.

Власти Ставропольского края утвердили инвестиционный проект по строительству новой солнечной электростанции (СЭС), сообщил сегодня губернатор края Владимир Владимиров.

"Ветроэлектростанции среди цветущих полей уже стали одним из брендов региона. У нас в крае действуют 7 станций общей мощностью 765 МВт. Солнечная электростанция у нас пока одна"

- Владимир Владимиров

Известно, что в работе СЭС будет использовано около 35 тыс солнечных панелей, а ее строительство, которое займет около 8 месяцев, обойдется в 1 млрд рублей.

Инвестор в качестве бонуса получит в аренду земельный участок в Нефтекумском округе без проведения обычных торгов, передает "АиФ-Ставрополье".