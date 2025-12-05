"Гонконгский" грипп добрался до Дагестана

Дагестанские медики уже выявили более 60 случаев так называемого "гонконгского" гриппа A(Н3N2), который сопровождается резким повышением температуры и протекает особенно тяжело: он уже унес жизни двоих пациентов.

Горы не стали преградой для гриппа A(Н3N2), известного как "гонконгский" грипп: свыше 60 случаев заболевания зарегистрировано в Дагестане за текущий эпидемический сезон, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

"За текущий эпидсезон гриппа и ОРВИ в республике зарегистрирован 61 случай гриппа A(Н3N2)"

- Роспотребнадзор по Дагестану

Заболевание переносится очень тяжело: заболевание сопровождается резким повышением температуры, ознобом, ломотой в теле, мышцах и суставах, головной болью и головокружением, общей слабостью, болями в горле и кашлем.

При нем не помогают даже проверенные временем антигриппозные лекарства. Единственный эффективный способ обеспечить защиту организма – вакцинация от заболевания, говорится в сообщении ведомства.

Болезнь протекает настолько тяжело, что от ее последствий в республике уже скончались два человека, сообщили в профильных службах региона.

Специалисты настоятельно рекомендуют жителям носить маски в общественных местах, транспорте и местах скопления людей, а при возможности избегать таких мест, сократить необязательные контакты, соблюдать личную гигиену, проветривать помещения дома и на работе. При появлении первых симптомов болезни немедленно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Напомним, накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что за неделю в России зарегистрировали свыше 23,4 тыс случаев гриппа: это в 1,7 раза больше, чем неделей ранее, при этом у большинства заболевших выявлен именно "гонконгский" штамм.