В концу 2025 года число заболевших вирусными инфекциями продолжает расти по всему миру. Среди заболеваний ОРВИ в этом году преобладает вирус гриппа А. Его по аналогии с эпидемией, охватившей мир в 1968 году, называют гонконгским гриппом. Какая сейчас эпидемиологическая обстановка в России, что такое гонконгский грипп и насколько он опасен?

В России вспышка гонконгского гриппа?

По состоянию на начало декабря 2025 года, как сообщает Роспотребнадзор, у более чем 80% зарегистрированных заболевших вирусными респираторными заболеваниями в стране выявлен грипп А или H3N2. Поскольку именно этот вид гриппа привёл к смертельной эпидемии конца 1960х годов, которая началась в Гонконге, нынешнюю вспышку в России уже успели прозвать ”вспышкой Гонконгского гриппа”, хотя это не совсем корректно, поскольку название ”Гонкогнский грипп” относится именно к пандемии, унёсшей жизни более миллиона человек по всему миру, а не к вирусному штамму.

Эпидемия гриппа 2025 началась или нет?

Российский НИИ гриппа еще в конце ноября сообщил о том, что эпидемический порог суммарно по гриппу и другим ОРВИ превышен, что говорит об эпидемии. Однако Роспотребнадзор данные о количестве заболевших гриппом в октябре-декабре 2025 года не предоставляет, сообщая лишь о процентном соотношении гриппа (почти 81%) к другим вирусным заболеваниям. В прошлом году, по данным на 3 декабря 2024 года, количество заболевших составило более 769 тысяч человек, однако тогда речи об эпидемии гриппа не шло, поскольку у большинства заболевших ОРВИ этот вирус выявлен не был. В настоящий момент официально об эпидемии гриппа в России объявлено не было.

Что такое ”гонконгский” грипп и чем он опасен?

В 2025 году заболеваемость гриппом начала расти уже в конце октября. Подобные ранние вспышки именно гриппа были зафиксированы не только в России, но также в Европе, Азии и в США. Примечателен тот факт, что так называемый ”гонконгский” грипп или гриппа А/H3N2 не доминировал среди разных видов вирусов гриппа уже несколько лет. Грипп H3N2 протекает более тяжело, чем, например грипп H1N1, который в 2009м году привел к пандемии ”свиного” гриппа, а вакцинация против него менее эффективна. Кроме того, он может привести к осложнениям у людей с ослабленным иммунитетом, а также у пожилых пациентов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гонконгский грипп 2025 - симптомы

Гонконгский грипп 2025 или новый грипп, как его еще не называют и что недалеко от истины, поскольку вирусы гриппа постоянно мутируют, проявляется следующими симптомами:

ломотой в теле

лихорадкой

насморком и заложенностью носа

болью в горле

чиханием

кашлем (сухим, мокрым)

высокой утомляемостью

потерей аппетита

головной болью.

Этот вид гриппа проявляется резко: температура может подняться до 38.9°C и даже выше и продержаться несколько дней. Гонконгский грипп А может также протекать и без температуры, однако полностью бессимптомным он не бывает.

Среди нетипичных, но встречающихся симптомов - тошнота, рвота и диарея. Еще один симптом гриппа этого года - боль в ушах из-за развивающейся инфекции. Симптомы гонконгского гриппа как у взрослых, так и у детей одинаковые.

ВАЖНО: если симптомы не проходят в течение нескольких дней или состояние ухудшается, необходимо срочно обратиться к медикам!

Какой инкубационный период у гонконгского гриппа?

Инкубационный период гриппа А/H3N2 2025 года (в мире уже выделяют новый подвид этого гриппа, обозначенный как грипп K) составляет от одного до трех дней, реже симптомы проявляются на 5й день. Продолжается болезнь около недели. Человек с гриппом может заразить других уже на первый день после того, как сам заразился. Взрослый человек может передавать вирус до недели, а ребенок - до 10 дней.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как лечат и диагностируют грипп H3N2?

Диагноз ставят по симптомам, в некоторых случаях подтверждают с помощью теста. Заболевшим гриппом А врачи прописывают противовирусные препараты, а также назначают лечение, смягчающее симптомы. Эффективнее всего противовирусные препараты в первые двое суток после заражения. Большинство людей выздоравливают в течение 5-10 дней: для них гонконгский грипп завершается без последствий.

Можно ли умереть от гонконгского гриппа?

К сожалению, вирус гриппа А/H3N2 может привести к смерти. По данным ЕС, ежегодно от гриппа H3N2 и осложнений, им вызванных, умирают от 15 до 70 тысяч человек. Среди осложнений этого типа гриппа выделяют пневмонию, бронхит, ушные инфекции, а также усугубление таких хронических заболеваний как диабет, астма и болезни сердечно-сосудистой системы.

Как не заболеть гонконгским гриппом?

Своевременная вакцинация считается одним из наиболее эффективных способов предотвращения заболеваемости любыми гриппозными инфекциями, в том числе вирусом гриппа А/Н3N2, который также называют гонконгским гриппом. Лучше всего вакцинироваться сразу от двух видов гриппа: А и B. Однако даже вакцинация не дает стопроцентной гарантии того, что человек не заболеет. Чтобы снизить риск заражения, важно придерживаться следующих профилактических мер: