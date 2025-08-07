Новые вирусы осени-зимы 2025 года: виды, симптомы и способы защиты

Всё чаще появляются сообщения о некоем новом вирусе, среди прочих симптомов которого сильная боль в ушах. Роспотребнадзор уверяет, что никакого нового вируса в стране не зафиксировано. Какие сейчас новые вирусы активны в мире, насколько они опасны и как быстро распространяются - рассказываем в нашем материале.

Новый штамм вируса гриппа A

США и Канада бьют тревогу в связи с ростом количества заболевших вирусом гриппа типа ”А”, точнее, его новым штаммом, против которого нет вакцины. Грипп ”А” - причина ежегодных сезонных вспышек заболеваемости, которые в основном приходятся на осенне-зимний период. По данным Роспотребнадзора, в России, как и на американском континенте, тоже больше всего заболевших именно гриппом А. Причина, по которой американские и канадские эксперты бьют тревогу, более раннее начало вспышки, что указывает на большую скорость распространения заболевания, а возможные мутации вируса делают менее эффективными уже существующие вакцины.

Какие симптомы у гриппа А и чем он опасен?

К симптомам гриппа типа ”А” относят:

внезапно высокую температуру, озноб

сухой кашель

боль в горле

насморк

слабость и усталость

головную боль

потерю аппетита

тошноту и рвоту

диарею

боль в мышцах и суставах.

При тяжелом течении заболевания, когда высокая температура держится выше 38 °С, может начаться пневмония, случится внезапная остановка сердца и даже наступить смерть. На фоне гриппа А может также развиться ушная инфекция.

Сколько длится грипп А?

Грипп А, которым в сезоне осень-зима 2025 года чаще всего болеют в Северном полушарии, обычно длится 4-7 дней. Симптомы развиваются на 1-3 день после заражения. Заразным человек становится на первый день после заражения и остаётся до недели после выздоровления. Важно соблюдать все необходимые карантинные меры, поскольку вирус гриппа А очень быстро передаётся, особенно в холодное время года.

ВАЖНО: в случае, если симптомы вызывают опасение или не проходят в течение длительного периода времени, необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью!

Новые штаммы коронавируса

Последние известные на сегодняшний день (конец ноября 2025 года) разновидности коронавируса, вызывающие опасения, это штаммы Стратус и Нимбус, которые были обнаружены в Азии в начале 2025 года. К концу года заболеваемость коронавирусом традиционно растет, притом по всему миру. В России, в частности, количество заболевших в неделю с 17 по 23 ноября составила чуть более 8 тысяч человек, что в среднем соответствует показателям заболеваемости для осеннего сезона. Однако данные по многим странам могут не отражать реальную картину из-за тенденции к снижению фокуса внимания на коронавирусе.

Симптомы коронавируса Стратус и Нимбус

Большинство симптомов коронавируса очень похожи на симптомы гриппа, но у штаммов Стратус и Нимбус есть один особенный: сильная боль в горле. Также Covid можно определить по:

продолжительному упадку сил

умеренному кашлю

заложенности носа

боли в мышцах

тошноте и диарее.

Стратус и Нимбус считаются относительно ”мягкими” вариантами Covid-19, однако, как и в случае с гриппом, если болезнь протекает тяжело, важно своевременно обратиться к врачу.

Как отличить грипп от коронавируса?

Грипп и коронавирус очень похожи, и даже обоняние может пропасть при обоих видах заболевания. Главное отличие заключается в том, как проявляются симптомы. Ковид развивается постепенно: в один день закладывает нос, в другой - начинает болеть горло. При гриппе все симптомы обычно проявляются одновременно, обрушиваясь на заболевшего лавиной. Самый верный способ отличить грипп от коронавируса - провести тест. Сегодня экспресс-тесты и на грипп А, и на Covid-19 можно приобрести практически во всех аптеках страны.

Как защититься от гриппа и коронавируса?

К сожалению, универсальной защиты от сезонных вирусных заболеваний нет. Даже вакцинация, хотя и снижает вероятность заражения, не является стопроцентной гарантией. Однако придерживаться профилактических мер всё равно важно. К таким мерам относятся:

систематическое укрепление иммунитета;

соблюдение гигиены;

отказ от посещения общественных мест с большим скоплением людей;

ношение маски в пиковые сезоны заболеваемости.

Также очень важно нести ответственность не только за собственное здоровье, но и за сохранение здоровья других людей. Если вы заболели, нужно, по возможности, взять больничный и постараться соблюдать карантин на время болезни.