Новые вирусы осени-зимы 2025 года: виды, симптомы и способы защиты

Новый штамм вируса гриппа A
США и Канада бьют тревогу в связи с ростом количества заболевших вирусом гриппа типа ”А”, точнее, его новым штаммом, против которого нет вакцины. Грипп ”А” - причина ежегодных сезонных вспышек заболеваемости, которые в основном приходятся на осенне-зимний период. По данным Роспотребнадзора, в России, как и на американском континенте, тоже больше всего заболевших именно гриппом А. Причина, по которой американские и канадские эксперты бьют тревогу, более раннее начало вспышки, что указывает на большую скорость распространения заболевания, а возможные мутации вируса делают менее эффективными уже существующие вакцины.
Какие симптомы у гриппа А и чем он опасен?
К симптомам гриппа типа ”А” относят:
- внезапно высокую температуру, озноб
- сухой кашель
- боль в горле
- насморк
- слабость и усталость
- головную боль
- потерю аппетита
- тошноту и рвоту
- диарею
- боль в мышцах и суставах.
При тяжелом течении заболевания, когда высокая температура держится выше 38 °С, может начаться пневмония, случится внезапная остановка сердца и даже наступить смерть. На фоне гриппа А может также развиться ушная инфекция.
Сколько длится грипп А?
Грипп А, которым в сезоне осень-зима 2025 года чаще всего болеют в Северном полушарии, обычно длится 4-7 дней. Симптомы развиваются на 1-3 день после заражения. Заразным человек становится на первый день после заражения и остаётся до недели после выздоровления. Важно соблюдать все необходимые карантинные меры, поскольку вирус гриппа А очень быстро передаётся, особенно в холодное время года.
- ВАЖНО: в случае, если симптомы вызывают опасение или не проходят в течение длительного периода времени, необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью!
Новые штаммы коронавируса
Последние известные на сегодняшний день (конец ноября 2025 года) разновидности коронавируса, вызывающие опасения, это штаммы Стратус и Нимбус, которые были обнаружены в Азии в начале 2025 года. К концу года заболеваемость коронавирусом традиционно растет, притом по всему миру. В России, в частности, количество заболевших в неделю с 17 по 23 ноября составила чуть более 8 тысяч человек, что в среднем соответствует показателям заболеваемости для осеннего сезона. Однако данные по многим странам могут не отражать реальную картину из-за тенденции к снижению фокуса внимания на коронавирусе.
Симптомы коронавируса Стратус и Нимбус
Большинство симптомов коронавируса очень похожи на симптомы гриппа, но у штаммов Стратус и Нимбус есть один особенный: сильная боль в горле. Также Covid можно определить по:
- продолжительному упадку сил
- умеренному кашлю
- заложенности носа
- боли в мышцах
- тошноте и диарее.
Стратус и Нимбус считаются относительно ”мягкими” вариантами Covid-19, однако, как и в случае с гриппом, если болезнь протекает тяжело, важно своевременно обратиться к врачу.
Как отличить грипп от коронавируса?
Грипп и коронавирус очень похожи, и даже обоняние может пропасть при обоих видах заболевания. Главное отличие заключается в том, как проявляются симптомы. Ковид развивается постепенно: в один день закладывает нос, в другой - начинает болеть горло. При гриппе все симптомы обычно проявляются одновременно, обрушиваясь на заболевшего лавиной. Самый верный способ отличить грипп от коронавируса - провести тест. Сегодня экспресс-тесты и на грипп А, и на Covid-19 можно приобрести практически во всех аптеках страны.
Как защититься от гриппа и коронавируса?
К сожалению, универсальной защиты от сезонных вирусных заболеваний нет. Даже вакцинация, хотя и снижает вероятность заражения, не является стопроцентной гарантией. Однако придерживаться профилактических мер всё равно важно. К таким мерам относятся:
- систематическое укрепление иммунитета;
- соблюдение гигиены;
- отказ от посещения общественных мест с большим скоплением людей;
- ношение маски в пиковые сезоны заболеваемости.
Также очень важно нести ответственность не только за собственное здоровье, но и за сохранение здоровья других людей. Если вы заболели, нужно, по возможности, взять больничный и постараться соблюдать карантин на время болезни.