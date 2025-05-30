Чем опасен вирус чикунгунья: симптомы, лечение, вакцина, смертность

Расскажем, что такое лихорадка чикунгунья, когда она появилась и как передается, какая сейчас ситуация с заболеваемостью в Китае и где еще зафиксированы вспышки вируса, есть ли лихорадка чикунгунья в России, какие у нее симптомы, как ее лечить и можно ли умереть от вируса чикунгунья.

В августе этого года снова заговорили о вирусе чикунгунья после того, как в Китае им в короткое время заразились 10 тысяч человек. Это стало крупнейшей эпидемической вспышкой этой лихорадки в истории Китая.

Что такое лихорадка чикунгунья?

Чикунгунья (CHIKV) - это вирусная инфекция, вызываемая арбовирусом Chikungunya virus. Название происходит из языка танзанийского племени Маконде и означает "скрючиваться" - из-за характерной позы пациентов с сильной болью в суставах.

Когда появилась лихорадка чикунгунья?

Впервые этот вирус был выявлен в Танзании в 1952 году, после этого были небольшие вспышки болезни в странах Азии и Африки. За последние 20 лет вспышки участились и стали более обширными из-за мутаций вируса и расширения ареала комаров Aedes. Первый завозной случай в Европе пришелся на Италию в 2007 году. Далее очень крупная вспышка заболеваемости была в 2008 на юге Индии (более 100 тысяч заражений). Первая вспышка в Китае, тоже в Гуандуне произошла в 2010 году. На данный момент вирус был зафиксирован в более чем 110 странах мира, преимущественно в тропиках и субтропиках.

Как передается вирус чикунгунья?

Вирус чикунгунья передается исключительно через укусы инфицированных комаров Aedes aegypti (желтолихорадочный) и Aedes albopictus (азиатский тигровый), которые переносят и другие заболевания, включая вирусы денге, желтой лихорадки и Зика. Эти виды активны днем, но пик укусов - утро и вечер.

Когда неинфицированный комар кусает уже зараженного человека, комар становится переносчиком, способным передавать вирус другим людям через последующие укусы. Но от человека к человеку заболевание не передается, кроме редких случаев (переливание крови, врожденная инфекция).

Вирус чикунгунья в Китае - что происходит?

В китайском городе Фошань провинции Гуандун, расположенном близ Гонконга, отмечается масштабная вспышка вируса чикунгунья. На 7 августа 2025 года зарегистрировано более 10 тысяч случаев, преимущественно в Фошане, но с тенденцией к замедлению роста новых заражений. Помимо Фошаня в Китае случаи заражения были зарегистрированы по меньшей мере в 12 городах провинции Гуандун. Первый случай заболевания был зафиксирован еще в середине июня, а через месяц заболеваемость стала расти огромными темпами. Первый завозной случай зафиксировали 4 августа в Гонконге - у мальчика, который приехал из Фошаня.

Власти внедряют жесткие профилактические меры для сдерживания распространения инфекции, которые уже приносят результат:

Запускают дроны для поиска стоячей воды на крышах и распыления инсектицидов;

Ввели штрафы до 10 000 юаней за скопление воды в емкостях;

Запускают личинкоядных рыб в водоемы;

Выпускают комаров вида Toxorhynchites, личинки которых питаются личинками более мелких комаров, переносящих вирус;

Пациентов содержат в карантинных палатах неделю под москитными сетками.

Где еще зафиксированы вспышки вируса чикунгунья в 2025 году?

Бразилия: более 201 тысяч случаев;

Остров Реюньон: более 54 тысяч заражений (крупнейшая вспышка с 2005-2006);

Около 800 завозных случаев в материковой Франции (май-июль 2025);

Активные вспышки есть также в Боливии, Кении, на Мадагаскаре и Шри-Ланке.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Есть ли лихорадка чикунгунья в России?

Завозных случаев на момент 7 августа 2025 года в России не зарегистрировано. Риски завоза из Китая и других стран сохраняются, но угроза минимальна.

Меры Роспотребнадзора:

Система "Периметр" на границах: автоматический скрининг на лихорадку у прибывающих;

Мониторинг комаров: Aedes aegypti и Aedes albopictus в южных регионах не инфицированы CHIKV;

Тест-системы для быстрой диагностики.

Рекомендации для россиян, планирующих посетить эндемичные зоны:

Репелленты с ДЭТА концентрацией 30-50% (для взрослых), 10% (для детей с 6 месяцев);

Одежда с длинными рукавами, противомоскитные сетки;

При симптомах после поездки - срочно к врачу и сообщить о своем маршруте.

Какие симптомы у лихорадки чикунгунья?

Типичные проявления (появляются через 4-8 дней после укуса):

Лихорадка с температурой от 40°C, сыпь, головная и мышечная боль, слабость, может быть тошнота;

Изнуряющая боль в суставах - часто затрагивает кисти, стопы, колени. У 40% пациентов может сохраняться более 3 месяцев.

Группы риска: новорожденные, лица старше 65 лет, беременные, пациенты с гипертонией, диабетом, сердечными патологиями, иммунодефицитом.

Можно ли умереть от лихорадки чикунгунья?

Смертность от лихорадки чикунгунья за 2025 год - 90 летальных исходов. В Китае нет смертей, все случаи - легкие. Таким образом, летальность составляет менее 0.1% (кроме групп риска). Главная угроза - это хроническая артралгия (стойкая боль в суставах), которая может даже привести к инвалидности.

Как лечить лихорадку чикунгунья?

Хотя специфических лекарств для лечения самого вируса не существует, отдых, обильное питье и обезболивающие препараты могут помочь облегчить симптомы. Но стоит избегать нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен или аспирин, до тех пор, пока не будет исключена лихорадка денге, которая может протекать со схожими симптомами.

В большинстве случаев пациенты чувствуют себя лучше в течение недели. Однако у части пациентов суставные боли могут сохраняться в течение нескольких месяцев или даже лет.

Есть две вакцины - IXCHIQ (США, ЕС) и VIMKUNYA (США), они одобрены для лиц от 12 лет и рекомендованы путешественникам в эндемичные зоны и лабораторным работникам. Но в России и в Китае они недоступны. Пока что ВОЗ изучает их эффективность для массовой вакцинации.