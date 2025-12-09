Иран подтвердил планы развивать сотрудничество с Азербайджаном

Тегеран намерен расширять сотрудничество с Баку в экономической, транзитной, политической, культурной и гуманитарной сферах, подтвердил сегодня на встрече с послом Ирана в Азербайджане глава МИД страны.

Иран еще раз подтвердил свою заинтересованность в расширении консультаций с Азербайджаном во всех сферах, включая политику, экономику, транспорт, культуру и гуманитарное сотрудничество, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече с послом Ирана в Азербайджане Моджтабой Демирчилу.

Глава иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул важность эффективного продвижения добрососедских отношений посредством непрерывного укрепления и развития всесторонних связей, назвав свои встречи с высокопоставленными азербайджанскими чиновниками очень конструктивными, министр передает Trend.

Посол Ирана в Баку Моджтаба Демирчилу на встрече с главой иранского дипкорпуса рассказал о текущем состоянии двусторонних отношений, отметив, что они неизменно укрепляются по всем направлениям.

Ранее мы писали о том, что глава МИД Ирана опубликовал свою статью, посвященную отношениям Тегерана и Баку и геополитической роли Ирана, в которой отметил важную роль проекта транзитного коридора "Араз", которому страна отдает приоритет. В своей статье Аббас Аракчи дал глубокую оценку нынешним отношениям с Азербайджаном, отметив: странам крайне важно обеспечить устойчивые стабильные и предсказуемые отношения для сохранения общих интересов.