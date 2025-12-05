Аббас Аракчи: Иран открывает новый этап сотрудничества с Азербайджаном

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опубликовал свою статью, посвященную отношениям Тегерана и Баку и геополитической роли Ирана, в которой отметил важную роль проекта транзитного коридора "Араз", которому страна отдает приоритет.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в своей статье дал глубокую оценку нынешним отношениям с Азербайджаном, отметив: странам крайне важно обеспечить устойчивые стабильные и предсказуемые отношения для сохранения общих интересов.

"Устойчивость на Южном Кавказе может быть достигнута только посредством сотрудничества стран региона и без вмешательства внешних игроков"

- Аббас Аракчи

Иран и Азербайджан в последние годы выстроили широкое взаимодействие в экономической, транзитной, энергетической и политической сферах, а главное – у стран есть общая политическая воля для дальнейшего расширения этих связей, отметил дипломат, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Иран придает первостепенное значение коммуникациям Нахичеванской Автономной Pеспублики и основной территории Азербайджана, и даже в периоды внешнего давления Тегеран не допустил их разрыва, а сейчас для улучшения транспортного сообщения реализуется проект транзитного коридора "Араз": с завершением строительства моста "Келале–Агбанд" заработает пятый пограничный переход между двумя странами, что создаст новые возможности для экономического сотрудничества.

Еще один важный момент - энергетическое сотрудничество Баку и Тегерана. Объединение электрических сетей и трубопроводной инфраструктуры двух стран – это залог энергетической безопасности региона, сейчас ведется планирование по трехсторонней синхронизации электроэнергетических систем Ирана, Азербайджана и Pоссии, а его введение в строй превратит Южный Кавказ в важный энергетический узел.

Огромную роль играют и недавние контакты на высшем уровне между руководителями двух стран – это индикатор того, как растет динамика двусторонних отношений. Уникальное окно возможностей для двух стран открыло завершение карабахского конфликта, позволившее значительно расширить сотрудничество в регионе, подчеркнул глава иранской дипломатии.

Сейчас для Баку и Тегерана самое важное - умело предотвращать вмешательство в региональные процессы внешних сил, которые пытаются игнорировать устойчивость отношений и жизненные интересы народов соседних государств.

Его визит в Баку отражает твердую решимость Тегерана к расширению совместных инициатив, и Иран готов открыть новый этап конструктивного сотрудничества с Азербайджаном, заключил Аббас Аракчи.

Иранские планы Азербайджана

Главный редактор МИА "Тренд" Эмин Алиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о взгляде Баку на перспективы развития экономического сотрудничества с Тегераном.

"С азербайджанской стороны наиболее интересная тема в экономических контактах с Ираном – это, конечно, транзит. Участие в глобальной логистике в качестве транзитного государства – пожалуй, самое актуальное для многих стран в мире. Если мы говорим о сотрудничестве Азербайджана с соседями, то в первую очередь обсуждаются вопросы развития трансграничных грузоперевозок. Через Иран проходит Международный транспортный коридор "Север-Юг", крайне важный и для России, и для Азербайджана, зарабатывающего на транзите грузов по этому коридору, и в целом для всего нашего региона. Эта тема играет сейчас огромную роль в ирано-азербайджанских отношениях", - прежде всего сказал он.

"Во вторую очередь Азербайджану интересно экономическое взаимодействие, в том числе приграничное, с иранскими регионами. В том числе речь идет о создании совместных предприятий – эта идея обсуждается уже много лет, хотя пока говорить о каких-то больших достижениях в этой сфере не приходится. Есть геополитический фактор и фактор санкционного давления на Иран, из-за которых сотрудничать с иранскими предприятиями не так просто", - продолжил Эмин Алиев.

"Нельзя не упомянуть в экономической повестке дня сотрудничества Азербайджана и Ирана своповые поставки электроэнергии, которые осуществляются между нашими странами. Это тоже крайне важный и действенный аспект нашего сотрудничества. При этом вопросы транзитных грузоперевозок – это самое актуальное на сегодняшний день, самое нужное и самое взаимовыгодное направление сотрудничества между Азербайджаном и Ираном", - подчеркнул эксперт.

Аразский коридор

Также главный редактор МИА "Тренд" рассказал о планах Баку по использованию Аразского коридора. "Аразский коридор — это маршрут, который по большей части является альтернативным маршрутом для Зангезурского коридора, также именуемого "Маршрут Трампа" (TRIPP). Он был спроектирован несколько лет назад, когда переговоры по поводу Зангезурского коридора с Арменией не давали серьезных результатов: проект Аразского коридора предполагает строительство по другую сторону реки Араз, на иранской стороне, абсолютно идентичного Зангезурскому коридору участка автодороги и железной дороги, соединяющих Зангиланский район Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой АР", - напомнил он.

"На тот момент, когда был сделан проект Аразского коридора, позиция Армении по открытию коммуникаций в регионе резко отличалась от нынешней, а Азербайджану все-таки требовалось связать свои основные территории с Нахчыванской автономией и получить стабильный сухопутный транзитный маршрут через Нахчыван в направлении Турции. Логика Баку была крайне простой: если Армения по тем или иным причинам уклоняется и тянет время, не хочет получать выгоды от транзита грузоперевозок из других государств по Зангезурскому коридору, то Азербайджан добьется строительства иранского участка вместо армянского. Иранская сторона поддержала этот проект", - указал Эмин Алиев.

"Поскольку в этом году позиция Армении изменилась, и теперь есть проект TRIPP, в рамках которого будет построен армянский участок дорог между Зангиланским районом и Нахчываном, подход Баку к Аразскому коридору претерпел изменения. Теперь парадигма развития коммуникаций в этом регионе Южного Кавказа такова, что две версии коридора в Нахчыван лучше, чем одна. Аразский коридор уже в значительной степени построен, так пускай будут две железных и две автомобильных дороги до Нахчывана – через Армению и через Иран, параллельные пути по обоим берегам Араза. В случае каких-либо непредвиденных обстоятельств на том или ином берегу всегда будет возможность направить поставки по альтернативному маршруту и таким образом выполнить свои обязательства перед международными партнерами", - заключил эксперт.