Россия удвоила экспорт пшеницы в Армению

Открытие транзита через Азербайджан позволило удвоить экспорт пшеницы в Армению, сообщил в ходе заседания в Ереване директор Департамента экономического сотрудничества со странами СНГ Минэкономразвития России Алексей Михайлов.

Россия остается основным торговым партнером Армении: в уходящем 2025 году на нее пришлось свыше 34% всей торговли республики, заявил по итогам 24-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами директор Департамента экономического сотрудничества со странами СНГ Минэкономразвития России Алексей Михайлов.

"В этом году Россия увеличила поставки алюминия, хлеба, подсолнечного масла и лекарств в Армению. Почти в два раза выросли поставки пшеницы, что стало возможным благодаря возобновлению транзита грузов в Армению через Азербайджан"

- Алексей Михайлов

Сейчас власти двух стран завершают подготовку проекта программы экономического сотрудничества между правительствами России и Армении на 2026-2028 годы и Плана мероприятий по ее реализации, отметил чиновник, сообщает официальный сат Минэкономики России.

Также развиваются контакты и на региональном уровне - с регионами Армении сотрудничают более 70 регионов России, это отражается в бизнес-миссиях в Армению, которые провели предприниматели из 18 российских регионов, отметил Михайлов.

Следующее заседание российско-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству пройдет в России в 2026 году.