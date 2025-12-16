Москва и Ереван обсудили экономическое и культурное сотрудничество

Вице-премьеры РФ и РА провели встречу в Ереване и обсудили экономические аспекты партнерства в рамках российско-армянской межправкомиссии.

Россия и Армения обсудили торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между странами на встрече вице-премьеров двух государств – Алексея Оверчука и Мгера Григоряна, сообщили в пресс-службе армянского правительства.

Диалог состоялся в ходе заседания армяно-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая прошла сегодня в Ереване.

Стороны обсудили планы дальнейшего взаимодействия на будущий год, обсудили возможные проекты в сферах энергетики, промышленности, здравоохранения и образования, а также другие отрасли.

В конце встречи Оверчука и Григоряна состоялось подписание протокола о 24-м заседании межправкомиссии и других нормативно-правовых актов в рамках сотрудничества.