Поставки газа в Турцию из Азербайджана сократились в 2025 году

За десять месяцев с начала года Азербайджан экспортировал в Турцию на 12% меньше природного газа, чем за тот же период прошлого года.

Государственный комитет по статистике Азербайджана проинформировал о сокращении поставок азербайджанского газа в Турцию в январе-октябре текущего года.

За отчетный период поставки составили 8,171 млрд куб м газа на $2,216 млрд, что на 12,2% меньше, чем в прошлом году за этот же период. При этом по объему поставки немного возросли – на 0,3%.

Всего за десять месяцев Азербайджан направил на экспорт 20,649 млрд куб м природного газа на $7,418 млрд, что на 8,3% больше в стоимостном выражении, и на 3,2% меньше по объему.

Ввоз газа в Азербайджан из других стран сократился к 2025 году – до 252,158 млн кубометров на $39,151 млн – на 50%.