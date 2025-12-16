Представитель НАТО летит в Армению

В Армении ожидают приезда замглавы НАТО. В ходе этой поездки представитель организации встретится с официальными лицами республики.
Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская приедет на этой неделе в Ереван. Об этом пишут 17 декабря армянские средства массовой информации.
По их данным, визит запланирован на четверг.
В Армении представитель Североатлантического альянса проведет ряд важных встреч. В частности, она пообщается с премьер-министром республики Николом Пашиняном, спикером парламента Аленом Симоняном, главой МИД Араратом Мирзояном и министром обороны Суреном Папикяном.
Кроме того, Шекеринская встретится с представителями гражданского общества и послами стран НАТО, аккредитованными в Армении.