Представитель НАТО летит в Армению

Флаг НАТО
© Фото: Динара Хаирова
В Армении ожидают приезда замглавы НАТО. В ходе этой поездки представитель организации встретится с официальными лицами республики.

Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская приедет на этой неделе в Ереван. Об этом пишут 17 декабря армянские средства массовой информации.

По их данным, визит запланирован на четверг. 

В Армении представитель Североатлантического альянса проведет ряд важных встреч. В частности, она пообщается с премьер-министром республики Николом Пашиняном, спикером парламента Аленом Симоняном, главой МИД Араратом Мирзояном и министром обороны Суреном Папикяном.

Кроме того, Шекеринская встретится с представителями гражданского общества и послами стран НАТО, аккредитованными в Армении.

