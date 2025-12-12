Азербайджан постепенно отказывается от туркменского газа

Азербайджан с начала уходящего 2025 года больше чем на треть сократил закупки природного газа в Туркменистане, импортировав лишь чуть больше 230 миллионов кубометров голубого топлива.

С января по октябрь текущего 2025 года из Туркменистана в Азербайджан было импортировано 230,9 млн кубометров природного газа на $35,2 млн, сообщили в Государственном комитете по статистике страны.

Этот показатель снизился по объему на 123,2 млн кубометров или на 34,8%, чем за тот же период годом ранее, на $17,9 млн упали и расходы на его закупку, сообщает Trend.

А вот экспорт азербайджанского газа за рубеж растет: за те же 10 месяцев из страны было экспортировано 20,649 млрд кубометров природного газа на $7,418 млрд, что на $569,3 млн или на 8,3% больше, чем годом ранее.

В целом за 10 месяцев текущего года в Азербайджан было импортировано 252,158 млн кубометров природного газа на сумму $39,151 млн, что в два раза меньше и по объему, и по цене, чем годом ранее, добавили в Госкомстате страны.