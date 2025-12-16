Кипер ПСЖ Матвей Сафонов взял четыре пенальти подряд и вошел в историю футбола

Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов отразил четыре подряд удара в серии пенальти против бразильского "Фламенго" в игре за Межконтинентальный кубок. Это стало официальным рекордом футбола.

Российский голкипер французского ПСЖ стал главным героем матча за Межконтинентальный кубок, который прошел в Катаре. Россиянин отразил четыре подряд удара в послематчевой серии пенальти с бразильским "Фламенго", что стало рекордом мирового футбола.

В основное время финальной игры за планетарный титул команды обменялись по голу в каждом из таймов. В первой половине встречи ПСЖ вышел вперед после точного удара грузинской звезды парижан Хвичи Кварацхелии (38-я минута). Вторая половина матча осталась за бразильцами, которые сравняли счет на 62-й минуте – с пенальти забил Жоржиньо.

Матч перешел в овертаймы по 15 минут, которые также не выявили сильнейшего. Пришло время серии пенальти и время триумфа российского кипера.

Сначала российский голкипер отразил удар испанца Сауля в нижний угол. Вторым в составе "Фламенго" бил бразилец Педро – Сафонов снова оказался на высоте. Третий удар Лео Перейры пришелся прямо по центру – и на этот раз Сафонова переиграть не удалось, россиянин остался стоять на месте и легко взял удар. А дальше пришел черед истории, когда Сафоновым был взять четвертый удар подряд в исполнении Луиса Араужо, пытавшимся отправить мяч в угол.

После исторического спасения вся французская команда бросилась качать героя игры, который принес команде титул. Российский кипер тут же стал и героем соцсетей, залетев в "тренды" наряду с лидером США Дональдом Трампом, а французское издание Le Parisien назвало перформанс россиянина "феноменальным подвигом".