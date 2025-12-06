Обладателем Межконтинентального кубка ФИФА стал ПСЖ

ПСЖ обыграл "Фламенго" и стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА. Победитель определился в серии послематчевых пенальти.

В Катаре состоялся финал Межконтинентального кубка ФИФА, в котором встречались ПСЖ (Франция) и "Фламенго" (Бразилия).

Счет на 38-й минуте открыл полузащитник парижан Хвича Кварацхелия. "Фламенго" отыгрался на 62-й минуте благодаря точному удару полузащитника Жоржиньо с пенальти.

Основное время закончилось вничью. Дополнительные 30 минут также не выявили победителя, а в серии послематчевых пенальти сильнее был ПСЖ (2:1).

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов отразил в послематчевой серии четыре одиннадцатиметровых подряд, став первым голкипером в истории, которому удалось это сделать в матче на турнире ФИФА.