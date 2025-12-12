Вестник Кавказа

Токаев посетит встречу лидеров СНГ в Санкт-Петербург

Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента России
21-22 декабря глава Казахстана Токаев посетит встречу лидеров стран СНГ, а также заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит заседание Высшего Евразийского экономического совета, а также примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. 

Поездка Токаева запланирована на 21-22 декабря. Ранее президент центральноазиатской республики посетил Японию. 

На заседании будут затронуты вопросы сотрудничества в рамках ЕАЭС. Стороны планируют обозначить основные линии для развития интеграции и формирования единого рынка альянса. Также планируется подписание ряда соглашений. 

Ранее стало известно, что на заседании будет подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.

