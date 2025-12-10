Токаев оценил значение подписания декларации о мире между Баку и Ереваном

Договоренности, достигнутые Азербайджаном и Арменией, в Вашингтоне назвал историческими президент Казахстана. Он отметил, что они открывают перспективы для широкого сотрудничества в регионе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в Ашхабаде на международном форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" сообщил, что договоренности, достигнутые между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, открывают новые возможности для развития сотрудничества как на Южном Кавказе, так и за его пределами.

"На наш взгляд, историческое значение имеет подписание Азербайджаном и Арменией совместной декларации о мире, что открывает широкие перспективы разностороннего сотрудничества в данном регионе и за его пределами"

– Токаев

Лидер Казахстана выразил надежду, что вскоре стороны подпишут полноформатный мирный договор, который гарантирует региону стабильность.

Отметим, что форум, проходящий в Туркменистане 12 декабря приурочен к Международному дню нейтралитета, Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.