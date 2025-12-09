Пашинян: Армения будет укреплять связи с Азербайджаном

Нынешние отношения Азербайджана и Армении определяет сбалансированная и уравновешенная внешняя политика двух стран: в ближайшем будущем в Армению приедут азербайджанские делегации, заявил в Германии Никол Пашинян.

Сбалансированная и уравновешенная внешняя политика – это нынешняя реальность в отношениях Азербайджан и Армении, заявил, выступая на встрече с предпринимателями и журналистами в немецком Гамбурге в рамках своего официального визита в страну премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В правительственной программе есть специальный раздел, посвященный регионализации. В этом году у меня были встречи и контакты с лидерами всех наших соседних стран… Две наши официальные делегации уже отправились в Азербайджан.

Я также уверен, что в ближайшем будущем к нам приедут азербайджанские делегации"

- Никол Пашинян

В качестве примера такого успешного сотрудничества армянский премьер назвал отправку через Азербайджан грузовых поездов с зерном через Азербайджан из России и Казахстана, а также то, что сейчас обсуждается вопрос импорта нефтепродуктов, передает NEWS.am.

Это и есть сбалансированная внешняя политика, в которой страны, в конце концов, добились успеха, и теперь им нужно развивать этот успех, добавил Пашинян.