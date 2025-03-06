В Астраханской области прошли мероприятия в память о Гейдаре Алиеве

Азербайджанская делегация приняла участие в мероприятии, посвященном дню памяти общенационального лидера азербаджанского народа Гейдара Алиева, в Астраханской области.

В России (Астраханская область) прошли мероприятия, посвященные годовщине со дня ухода из жизни общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Его посетила азербайджанская делегация, сообщили в посольстве АР в РФ.

В состав делегации вошли председатель Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса Арзу Нагиев, глава Исполнительной власти Апшеронского района Абдин Фарзалиев, председатель Апшеронской районной организации партии "Йени Азербайджан" Аббас Алиев и координатор Азербайджанского делового центра в Астрахани Насими Мамедов.

Российскую сторону представили министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков, замминистра образования и науки Ирина Мудрая, мэр Астрахани Игорь Редкин.

В ходе мероприятия гости посетили памятник Гейдару Алиеву в одноименном парке в городе Астрахань и возложили цветы.

После они посетили среднюю школу №11 имени Гейдара Алиева, где тоже возложили цветы к его бюсту, и приняли участие в мероприятии, организованном педагогическим коллективом школы и учениками.

Также азербайджанские делегаты встретились с заместителем губернатора — председателем правительства Астраханской области Денисом Афанасьевым. Он отметил прочность связей России и Азербайджана, выразив надежду на их дальнейшее всестороннее развитие.

Финальной точкой в череде памятных мероприятий стала встреча с представителями российско-азербайджанского союза молодежи в азербайджанском деловом центре. Была особо почеркнута важность молодежной политики и ее развитие, а также совместные проекты молодежи России и Азербайджана.