В Дагестане к девяти годам колонии приговорили экс-главу отделения ПФР

Суд в Дагестане приговорил к девяти годам колонии экс-главу отделения ПФР, который похитил с подельниками свыше 400 млн руб бюджетных средств.

В Дагестане суд вынес приговор по делу о хищении свыше 400 млн рублей бюджетных средств. Девять лет колонии получил экс-глава Пенсионного фонда России, двое его родственников получили 5 лет и 3 года тюрьмы.

"Суд назначил бывшему руководителю фонда наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей и запретом занимать определенные должности на 2 года и 6 месяцев"

– пресс-служба прокуратуры региона

Согласно материалам уголовного дела, 15 лет назад бывший госслужащий создал преступное сообщество, в состав которого привлек своих родственников. Без согласования с ПФР экс-чиновник заключал госконтракты на аренду помещений по завышенной стоимости. Помещения принадлежали двоюродному брату осужденного, позднее они были зарегистрированы на родственников экс-чиновника.

Суд также постановил компенсировать ущерб на 400 млн рублей, удовлетворив гражданский иск прокуратуры.