В российских самолетах может появиться интернет

В Росавиации рассказали о планах оснастить отечественные самолеты специальными терминалами, которые позволят обеспечить пассажиров интернет-связью.

Пассажиры российских самолетов смогут пользоваться интернетом на борту, о проводимых в связи с этим работах сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"В рамках реализации проекта по запуску низкоорбитальной группировки прорабатываем вопрос с российскими производителями об оснащении воздушных судов специальными терминалами, которые позволят в конечном итоге предоставлять пассажирам услуги интернета на борту"

– Дмитрий Ядров

Он пояснил, что проект реализуется совместно с "Бюро 1440", она работает над созданием абонентского терминала. Также глава Росавиации добавил, что к терминалу предъявляются определенные требования, доработки в рамках проекта могут затронуть конструкцию самолетов.

Комментируя возможность запуска бесплатной интернет-связи для пассажиров, Дмитрий Ядров в беседе с ТАСС отметил, что необходимо "коммерцию считать".