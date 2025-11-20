Вестник Кавказа

Пезешкиан обсудил с Путиным шаги по реализации договоренностей между ИРИ и РФ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масуд Пезешкиан заявил, что на встрече с Путиным поднималась тема достигнутых соглашений между ИРИ и РФ, а также вопросы реализации договоренностей.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поделился итогами прошедшей встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По словам президента ИРИ, одной из центральных тем обсуждения стали договоренности между Тегераном и Москвой. Стороны обсудили усилия, которые необходимо предпринять для реализации соглашений. 

"У нас был подробный разговор по поводу договоренностей, а также стратегической программы (по поводу договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенном в январе 2025 года - ред.), а также по поводу шагов, которые необходимо предпринять"

– Масуд Пезешкиан 

По словам Пезешкиана, реализация договоренностей возложена на профильные ведомства. 

Ранее президент Ирана заявил, что в рамках проекта железной дороги Решт-Астара власти ИРИ выкупили свыше 100 км территории для реализации проекта.

