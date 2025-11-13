Вестник Кавказа

Перенос столицы Ирана из Тегерана необходим – Пезешкиан

© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Властям Ирана, по словам президента Масуда Пезешкиана, придется переносить столицу страны из Тегерана в другой город, выбора у них нет.

Перевод столицы Ирана в какой-то другой город из Тегерана – вопрос не выбора, а необходимости, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

Он пояснил, что когда зашла речь о переносе столицы в прошлом году, в бюджете страны не хватало для этого средств. Пезешкиан предположил, что если денег бы было достаточно, то перенос мог бы состояться уже в 2024 году.

Президент уточнил, что рост населения и дальнейшее строительство в Тегеране уже невозможны из-за острейшей нехватки воды. При этом, подчеркнул он, проблема с водой нерешаема.

Политик отметил, что перевозка только одного кубометра воды из Персидского залива в Тегеран стоит около 5 млн риалов (примерно $8,3 млн), так что доставка воды в столицу абсолютно не имеет смысла.

"Поэтому необходимо скорректировать новую научную и всеобъемлющую карту будущего страны"

– Масуд Пезешкиан

Напомним, закон о переносе иранской столицы из Тегерана приняли еще в 2015 году, но в силу он пока не вступил.

