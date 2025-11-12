Михаил Богданов

Иранские власти поставили точку в многолетних дебатах о переносе столицы, приняв решение, которое знаменует собой поворот в подходе к развитию страны. Представитель президента по управлению морскими ресурсами Али Абдолализаде на Международной конференции по оффшорной промышленности заявил, что вопрос о переезде окончательно снят с повестки дня.

Вместо грандиозного и затратного переселения правительство выбрало другой путь — доставку воды в Тегеран из Персидского залива.

Перевод столицы отменен. Проблемы с водой и экологией столицы будут решены с помощью новых технологий и научного управления ресурсами прямо в Тегеране

- Абдолализаде

Почему принятое решение историческое?

Это решение положило конец идее, которая витала в коридорах власти не менее трех десятилетий. Еще в 2009 году Верховный лидер Али Хаменеи предлагал рассмотреть этот вопрос. В правительствах Рафсанджани и Хатами тема оставалась на уровне исследований, а при Ахмадинежаде предлагалось переместить часть правительственных учреждений в Семнан и другие центральные города. Однако астрономические затраты и институциональное сопротивление помешали этим планам.

В 2025 году дискуссия получила новый импульс — звучали предложения переместить столицу в район Макрана на южном побережье, чтобы разгрузить перенаселенный Тегеран и приблизить центр власти к ключевым морским торговым путям.

Эти планы подпитывалась комплексом аргументов, где экологические проблемы — тяжелейшая ситуация с загрязнением воздуха, хроническая нехватка воды и высокий сейсмический риск — выступали лишь одним из факторов в череде многочисленных вызовов. К ним добавлялись острые социально-экономические факторы, прежде всего критическая перенаселенность мегаполиса, где проживает более 9 млн человек, а вместе с агломерацией цифра достигает 14 млн, что усугубляется перманентным транспортным коллапсом.

Значительную роль играли и политические соображения, поскольку Тегеран исторически был центром антиправительственных выступлений, и размещение столицы в относительно изолированном Макране виделось как создание «безопасной гавани» для правящей элиты в случае масштабных общественных протестов.

Технология вместо переезда

После заявления Абдолализаде стало ясно, что государство избрало другой курс:

Вода Персидского залива — единственная надежда Тегерана на преодоление водного кризиса

Грандиозный проект по переброске воды (протяженность трубопровода более тысячи километров) уже завершен силами местных специалистов и стал единственным надежным источником водоснабжения столицы.

Водный кризис в Тегеране перестал быть прогнозом экологов и превратился в суровую повседневность. Критически низкий уровень воды водохранилищ в Ларе, Талигане и Латиане, тревожное падение уровня грунтовых вод в южных и восточных районах столицы — все это признаки системного коллапса. Согласно отчету Региональной водной компании Тегерана, объем возобновляемых водных ресурсов на душу населения в провинции в 2024 году упал ниже 80 кубометров на человека — показатель, который ООН классифицирует как «водная бедность».

Сдвиг в парадигме развития Ирана

Несмотря на масштаб проекта по переброске воды, эксперты задаются вопросом: решит ли он проблемы водопользования. Критики указывают, что при эффективности системы водораспределения в Тегеране ниже 70% и потерях более 30% подаваемой воды, транспортировка воды за тысячу километров не может считаться панацеей. Экологи предупреждают, что такие проекты без комплексной оценки приведут к разрушению экосистем как в пункте назначения, так и в пункте отправления. Кроме того, опреснение морской воды — чрезвычайно энергоемкий процесс, требующий от 3 до 4 киловатт-часов энергии на каждый кубометр, а стоимость перекачки на такое расстояние может сделать конечный продукт неподъемным для экономики.

Тем не менее заявление Абдолализаде знаменует фундаментальный сдвиг в парадигме развития Ирана:

Конкуренция инженерных кадров Ирана с развитыми странами в этой области серьезна. Санкции заставили нас положиться на внутренний потенциал, университеты и новые технологии, включая интеграцию искусственного интеллекта с инженерией.

Акцент на технологический суверенитет и развитие морской экономики становится новой национальной стратегией. Тегеран, бывший столицей Ирана с 1796 года, продолжит ей оставаться, а его будущее теперь зависит от того, сможет ли вода из Персидского залива победить пустыню и сможет ли управление ресурсами стать по-настоящему научным.