Ключевой член иранских сил "Кудс" убит в Ливане

В Израиле подтвердили ликвидацию ключевого иранского террориста в Ливане. Он был уничтожен в ходе вчерашней операции.

Израиль ликвидировал в Ливане ключевого члена оперативного подразделения иранских сил "Кудс". Соответствующую информацию подтвердили 25 декабря в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службе общей безопасности страны (ШАБАК).

В совместном заявлении подчеркивается, что Хусейн Махмуд Маршад аль-Джавахари был уничтожен в ходе операции, проведенной накануне в районе Ансария.

Как отмечается, аль-Джавахари, действовавший под эгидой Корпуса стражей исламской революции Ирана, занимался планированием и координацией террористических атак против Израиля с территории Сирии и Ливана.

В ЦАХАЛ поведали, что он был вовлечен в террористическую деятельность, направленную против еврейского государства и его сил безопасности.