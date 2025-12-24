Вестник Кавказа

Ключевой член иранских сил "Кудс" убит в Ливане

самолет Израиля
© Фото: сайт ЦАХАЛ
В Израиле подтвердили ликвидацию ключевого иранского террориста в Ливане. Он был уничтожен в ходе вчерашней операции.

Израиль ликвидировал в Ливане ключевого члена оперативного подразделения иранских сил "Кудс". Соответствующую информацию подтвердили 25 декабря в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службе общей безопасности страны (ШАБАК).

В совместном заявлении подчеркивается, что Хусейн Махмуд Маршад аль-Джавахари был уничтожен в ходе операции, проведенной накануне в районе Ансария.

Как отмечается, аль-Джавахари, действовавший под эгидой Корпуса стражей исламской революции Ирана, занимался планированием и координацией террористических атак против Израиля с территории Сирии и Ливана.

В ЦАХАЛ поведали, что он был вовлечен в террористическую деятельность, направленную против еврейского государства и его сил безопасности.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
990 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.