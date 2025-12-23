ХАМАС отказывается разоружаться

Представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил о невозможности разоружения ХАМАС при нынешнем отсутствии гарантий прекращения огня и систематических нарушений условий со стороны Израиля.

Усама Хамдан, один из лидеров движения исламского сопротивления Палестины, выступил с заявлением о ненамерении ХАМАС разоружаться или складывать оружие при нынешнем отсутствии гарантий для второго этапа соглашения по Газе.

Хамдан подчеркнул, что ХАМАС не приветствует идею иностранного вмешательства, оставляя за собой право на ношение оружия как формы сопротивления внешним угрозам. В прибытии международных стабилизационных сил представитель движения видит попытку выполнения желаний Израиля чужими руками.

Во время интервью арабскому СМИ Хамдан обратил внимание на стабильное нарушение Израилем условий соглашения о прекращении огня, которое было заключено при посредничестве американской стороны в октябре этого года. В связи с чем спикер настаивает на более четких гарантиях и более подробных обязательств.

Что будет в секторе Газа?

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что ситуация в секторе Газа еще не окончательно зашла в тупик и продолжение мирного урегулирования вполне реалистично.

"Положение дел в секторе Газа таково, что ни один из потенциальных сценариев развития событий не является наиболее вероятным. Вполне возможно, что стороны предпримут попытку перезапустить мирный процесс, даже с учетом того, что ХАМАС здесь и сейчас отказывается складывать оружие. Возможно, что движение по мирному "плану Трампа" будет продолжено даже без решения вопроса разоружения ХАМАС", – прежде всего сказал он.

"Важно понимать, что реализация второго этапа "плана Трампа" зависит не только от действий ХАМАС, но и от действий Израиля. Неясно, насколько Израиль намерен выводить войска из Газы, а ведь он обязан на втором этапе плана вывести ЦАХАЛ из эксклава. Пока что ничего не указывает на готовность Тель-Авива к подобным шагам. Поэтому не исключается и сценарий возобновления боевых действий", – предупредил Кирилл Семенов.

"Как минимум в течение ближайших двух месяцев стоит ожидать попытки найти выход из ситуации и продолжить движение по мирному плану. Куда это выведет, я сказать не берусь. Возможно, пока сохраниться нынешнее положение дел, когда нет каких-то подвижек и не происходят серьезные изменения ни в ту, ни в другую сторону. Будут обсуждаться различные варианты. Но если решения не будут найдены, все это может перерасти в новую военную кампанию", – сообщил востоковед.

Хотя ХАМАС не хотят разоружаться, движение не заинтересовано в возобновлении боевых действий. "Только одна сторона заинтересована в потенциальном возобновлении конфликта – это Израиль. ХАМАС это не за чем из-за неравенства сил – ЦАХАЛ бомбил сектор Газа почти два года, там погибло свыше 70 тыс человек. В текущей ситуации практически аксиомой стало, что единственной заинтересованной в продолжении войны стороной остается премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху", – заключил Кирилл Семенов.