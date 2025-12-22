Российское посольство поздравило 107-летнего фронтовика в Ашхабаде

В Ашхабаде поздравили одного из 300 тыс туркменистанцев, сражавшихся в Великой Отечественной войне Михаилу Хачатурову, участнику тех событий, исполнилось 107 лет.

Представители российской дипмиссии в Туркменистане посетили и поздравили с 107-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Михаила Хачатурова, сообщили в пресс-службе посольства.

"Сердечно поздравляем Михаила Михайловича с днем рождения, желаем ему долгих лет жизни, благополучия и бодрости духа"

— посольство РФ в Туркменистане

Призванный в 1942-м, Михаил Хачатуров служил инженером в 289-м стрелковом полку, сражался на Украинских фронтах и освобождал Чехословакию. За отвагу он получил Орден Отечественной войны II степени и был представлен к званию Героя Советского Союза.

На фронтах Великой Отечественной сражались 300 тысяч уроженцев Туркменистана. Свыше 130 тыс человек получили боевые награды, в том числе 104 Героя Советского Союза и 15 полных кавалеров ордена Славы.