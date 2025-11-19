Вестник Кавказа

Иран и Туркменистан сверили планы перед саммитом прикаспийских государств

© Фото: IRNA
Иран и Туркменистан уделяют большое внимание проблемам Каспийского моря – этому была посвящена встреча в Тегеране, которую провел замглавы МИД Ирана со спецпредставителем президента Туркменистана.

Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади сегодня в Тегеране принял специального представителя президента Туркменистана по вопросам Каспийского моря.

Собеседники обсудили последние события на Каспии и детали проведения седьмого саммита глав прибрежных государств Каспия, запланированного в Тегеране на следующий год, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

"В рамках укрепления двустороннего взаимодействия и развития регионального сотрудничества между прикаспийскими странами я встретился в Тегеране с Муратом Атаджановым, специальным представителем президента Туркменистана по вопросам Каспийского моря"

- Казем Гарибабади

Также темой для обсуждения представителей двух стран стало сотрудничество прикаспийских стран и экологические проблемы Каспийского моря.

Стороны договорились о продолжении консультаций и укреплении двустороннего, а также регионального сотрудничества между прикаспийскими государствами.

