Иран и Туркменистан сверили планы перед саммитом прикаспийских государств

Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади сегодня в Тегеране принял специального представителя президента Туркменистана по вопросам Каспийского моря.
Собеседники обсудили последние события на Каспии и детали проведения седьмого саммита глав прибрежных государств Каспия, запланированного в Тегеране на следующий год, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.
"В рамках укрепления двустороннего взаимодействия и развития регионального сотрудничества между прикаспийскими странами я встретился в Тегеране с Муратом Атаджановым, специальным представителем президента Туркменистана по вопросам Каспийского моря"
- Казем Гарибабади
Также темой для обсуждения представителей двух стран стало сотрудничество прикаспийских стран и экологические проблемы Каспийского моря.
Стороны договорились о продолжении консультаций и укреплении двустороннего, а также регионального сотрудничества между прикаспийскими государствами.