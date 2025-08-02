Проект реконструкции селепропускной системы разрабатывают для Тырныауза

Подготовка к реконструкции селепропускного лотка продолжается в городе Тырныаузе в Кабардино-Балкарии. Сейчас создается проект для будущих работ.

Специалисты разрабатывают проект реконструкции системы для пропуска селевых потоков в Тырныаузе (Эльбрусский район), рассказал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

По его словам, средства на работы уже выделены. На данный момент проект находится на этапе проектирования.

"Они (работы по проектированию - ред.) проводятся с учетом анализа и оценки профессионалов, специалистов нашего геофизического института, федеральных специалистов"

– Казбек Коков

Глава региона уточнил, что лоток для пропуска селевого потока будет увеличен, чтобы нарастить его пропускную способность.

Параллельно, добавил Коков, специалисты расчищают русло реки Герхожан, закончить процесс необходимо до старта паводков. Кроме того, очищаются и укрепляются боковые дамбы селепропускного лотка. А внутри Тырныауза проектируется мост, по которому сможет двигаться транспорт при сходе селя.

Напомним, что последние крупные сели сошли в Тырныаузе в этом году 21 и 31 июля.