Вестник Кавказа

В Тырныаузе реконструируют систему защиты от селей

В Тырныаузе реконструируют систему защиты от селей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В городе Тырныауз в КБР будет улучшена селезащитная система. В планах глобальная реконструкция системы и дорожной инфраструктуры.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что в городе Тырныауз планируется масштабная реконструкция селезащитной системы.

В июле на город сошло два селя, последний случился в минувший четверг, селевой поток вынесло из селепропускного лотка. В результате были повреждены электросети, водо- и газоснабжение, потребовалась эвакуация населения, было перекрыто дорожное движение в районе "Герхожан".

По оценкам МЧС, на начало августа сохраняется угроза повторного схода селя.

"С учетом выводов и рекомендаций ученых, с учетом климатических изменений правительство КБР уже приступило к проработке проекта глобальной реконструкции систем селезащиты и дорожной инфраструктуры"

– Коков

Он пояснил, что новая система будет строиться с запасом и сможет на десятилетия вперед обеспечить жителям безопасность и стабильное транспортное сообщение.

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