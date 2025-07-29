Последствия схода селя устраняют в Кабардино-Балкарии

В КБР расчищают пострадавшие в результате селя дороги. Крупный селевой поток сошел в одном из городов республики в этот четверг.

В пострадавшем в результате схода селя Тырныаузе ведется расчистка дорог для создания пешеходной переправы. Об этом рассказал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

"Оперативная обстановка позволила локально приступить к расчистке наносов. Так, было принято решение о начале работ по улице Заводской (левый берег реки Герхожан-Суу) в направлении федерального моста с возможным последующим открытием пешеходного сообщения по нему"

– Казбек Коков

В свою очередь, в МЧС отметили, что в настоящее время уровень реки Герхожан-Суу в норме, однако угроза схода еще одного селя по-прежнему сохраняется.

Напомним, крупный селевой поток накрыл Тырныауз 21 июля и разрушил мост на федеральной трассе. После случившегося власти ввели в районе режим ЧС. Еще один сель сошел 31 июля. Это привело к нарушениям газоснабжения и водоснабжения части города.