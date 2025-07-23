В КБР проводится эвакуация части населения из-за схода селя

Частичная эвакуация жителей города Тырныауза Эльбрусского района Кабардино-Балкарии проводится сегодня на фоне схода с гор селевого потока после ливней.
"Объявляется эвакуация жителей переулка Молодежный д. 1-4 и домов рядом с администрацией по проспекту Эльбрусский д. 36-40. Просим вас незамедлительно покинуть свои дома"
– пресс-служба администрации района
Пункт временного размещения развернут на базе средней школы №3. Селевые потоки привели к повреждениям электросетей, газопровода и водопровода.
В Эльбрусском районе действует режим ЧС регионального характера.
"В настоящее время в городе Тырныаузе продолжается сход селевых масс большого объема"
– глава КБР Казбек Коков
В районе "Герхожан" прервано автомобильное движение, жителей Тырныауза, которые находятся в непосредственной близости от селепропускного канала, призывают покинуть эту территорию.
Коков отметил, что все аварийные и спасательные службы несут дежурство в усиленном режиме.
В Эльбрусском районе сегодня случился второй сель за две недели, прошлый селевой поток сошел 21 июля.