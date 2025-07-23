В КБР проводится эвакуация части населения из-за схода селя

В городе Тырныауз в КБР в четверг эвакуировали часть жителей из-за схода селевого потока. В населенном пункте наблюдаются проблемы с водой, светом и газом.

Частичная эвакуация жителей города Тырныауза Эльбрусского района Кабардино-Балкарии проводится сегодня на фоне схода с гор селевого потока после ливней.

"Объявляется эвакуация жителей переулка Молодежный д. 1-4 и домов рядом с администрацией по проспекту Эльбрусский д. 36-40. Просим вас незамедлительно покинуть свои дома"

– пресс-служба администрации района

Пункт временного размещения развернут на базе средней школы №3. Селевые потоки привели к повреждениям электросетей, газопровода и водопровода.

В Эльбрусском районе действует режим ЧС регионального характера.

"В настоящее время в городе Тырныаузе продолжается сход селевых масс большого объема"

– глава КБР Казбек Коков

В районе "Герхожан" прервано автомобильное движение, жителей Тырныауза, которые находятся в непосредственной близости от селепропускного канала, призывают покинуть эту территорию.

Коков отметил, что все аварийные и спасательные службы несут дежурство в усиленном режиме.

В Эльбрусском районе сегодня случился второй сель за две недели, прошлый селевой поток сошел 21 июля.