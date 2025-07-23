Вестник Кавказа

В КБР селевой поток обрушился на Тырныауз

В КБР селевой поток обрушился на Тырныауз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сильные осадки в горах Кабардино-Балкарии привели к сходу селя в Тырныаузе. Жителей призывают не покидать домов. Автомобильное движение частично перекрыто, дежурят спасатели.

В Кабардино-Балкарии в четверг сель сошел Тырныаузе, информирует администрация Эльбрусского района.

"Сегодня в результате дождя в г. Тырныауз сходит селевой поток. В связи с этим автомобильное движение в районе "Герхожан" остановлено"

– сообщение

Движение перекрыто в целях обеспечения безопасности, на месте ЧП находится опергруппа спасателей и бригады ГИБДД.

В администрации уточнили, что ситуация находится под контролем соответствующих служб. Местное население призывают оставаться дома и следить за обновлениями по ситуации.

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