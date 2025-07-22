Новый мощный сель угрожает Кабардино-Балкарии

Ученые предупредили о возникновении в городе Тырныауз в горах Кабардино-Балкарии условий для схода еще одного масштабного селя. Предыдущий катаклизм повредил дорогу, ведущую к всесезонному курорту "Эльбрус".

В горах КБР может сойти сель, если в регионе выпадет значительное количество осадков, о соответствующем прогнозе ученых сообщили в администрации Эльбрусского района.

Текущую ситуацию в горах республики, а точнее в городе Тырныауз, оценили исследователи из лаборатории снежных лавин и селей географического факультета МГУ и Высокогорного геофизического института. По их данным, селевой материал скопился выше оползня Бузулган, причем толщина отложений достигает 6-8 м – эта точка может стать новым селевым очагом.

"В верхнем моренном каньоне реки Каяартысу выявлены следы боковой эрозии селевого потока и значительная подрезка склонов. Это дает основание считать возможным повторение схода селя после выпадения значительного количества осадков"

– районная администрация

Напомним, 21 июля в Тырныаузе сошел мощный сель. Он двигался по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу. В результате природного катаклизма оказался поврежденмост на федеральной трассе, ведущей к курорту "Эльбрус". Сейчас туда можно попасть по объездной дороге.