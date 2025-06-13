Сель повредил мост на ведущей к курорту "Эльбрус" трассе

Сошедший в КБР сель повредил мост на трассе. После случившегося из соседних домов начали эвакуировать жителей.

В результате схода селя в Кабардино-Балкарии получил серьезные повреждения автомобильный мост на федеральной трассе, которая ведет к курорту "Эльбрус". Об этом рассказали местные жители.

Горожане также сообщили, что разрушен и пешеходной мост через реку Герхожан-Суу, передает ТАСС.

Селевой поток сошел в понедельник вечером в городе Тырныауз Эльбрусского района республики. Позже стало известно о начале эвакуации жителей домов, которые находятся возле поврежденного моста.

"Эвакуация жителей из домов, которые расположены поблизости селепропускного лотка реки Герхожан-Суу, началась"

– пресс-служба муниципалитета